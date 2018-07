Türgi president Erdoğan: Iisrael on maailma kõige fašistlikum ja rassistlikum riik, kus on uuesti sündinud Hitleri vaim

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan nimetas täna Iisraeli „kõige fašistlikumaks ja rassistlikumaks riigiks” maailmas, sest Iisraeli parlament võttis vastu seaduse, mis defineerib riigi kui juudi rahva rahvusriigi.

„See otsus on näidanud, jätmata kõige vähematki ruumi kahtlusele, et Iisrael on maailma kõige sionistlikum, fašistlikum ja rasstistlikum riik,” ütles Erdoğan kõnes oma valitsevale erakonnale, vahendab AFP.

Erdoğan väitis, et ei ole mingit vahet Hitleri kinnismõtetel seoses aaria rassiga ja Iisraeli arusaamal, et need iidsed maad on mõeldud ainult juutidele.

„Hitleri vaim, mis viis maailma suure katastroofini, on leidnud uuestisünni mõnede Iisraeli juhtide hulgas,” lisas Erdoğan.

Knesseti vastu võetud seadus muudab heebrea keele riigikeeleks ja kuulutab juudikogukondade rajamise riiklikuks huviks.

Varem ametlikuks keeleks loetud araabia keel on nüüd vaid eristaatuses.