Türgi president Erdoğan ähvardas Iraagi kurde sõjaväega

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ähvardas vastuseks Iraagi Kurdistani regiooni iseseisvusreferendumile sõjalise sissetungiga Iraaki.

Erdoğan ütles konverentsil Ankaras, et kurdide iseseisvus on Türgi jaoks vastuvõetamatu ja see on ellujäämise küsimus, vahendab Associated Press.

Erdoğan viitas Türgi ja Iraagi Kurdistani piiril praegu käimas olevatele Türgi sõjaväeõppustele ja ütles: „Meie sõjavägi ei ole (piiril) ilmaasjata.“ Veel lisas ta: „Me võime saabuda äkki ühel öösel.“

Erdoğani sõnul võtab Türgi Iraagi kurdide sammude vastu iseseisvuse suunas tarvitusele poliitilised, majanduslikud ja sõjalised meetmed ning võib peatada ka nafta liikumise Põhja-Iraagist lähtuvas torujuhtmes.

„Vaatame, kuhu ja milliseid kanaleid mööda hakkavad nad müüma oma naftat. Meie käes on kraan. Hetkel, kui me kraani sulgeme, on sellel lõpp,“ ütles Erdoğan.