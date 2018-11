Türgi presidendi nõunik: Khashoggi surnukeha lahustati pärast mõrva

„Me näeme nüüd, et seda ei lõigatud lihtsalt tükkideks, nad vabanesid surnukehast selle lahustades,” ütles Aktay täna Türgi ajalehele Hürriyet, vahendab AFP.

„Viimase informatsiooni järgi, mis meil on, on põhjus, miks nad surnukeha tükkideks lõikasid see, et siis oli lihtsam seda lahustada,” lisas Aktay.

Türgi peaprokurör kinnitas kolmapäeval esimest korda, et Khashoggi kägistati surnuks kohe, kui ta 2. oktoobril Saudi Araabia konsulaati sisenes, ning tema surnukeha seejärel tükeldati ja hävitati.

„Nende eesmärk oli tagada, et surnukehast ei jääks mingit märki. See on arusaadav prokuröri avaldusest,” ütles Aktay. „Süütu isiku tapmine on üks kuritegu, surnukeha kohtlemine ja selle ulatus, mis sellega tehti, on teine kuritegu ja häbi.”

USA ajalehes Washington Post tsiteeritud Türgi ametnik ütles, et konsulaadi aiast leitud bioloogilised tõendid viitasid sellele, et kehast vabaneti tõenäoliselt tapmiskoha lähedal. „Khashoggi surnukeha ei olnud vaja matta,” ütles anonüümseks jäänud ametnik Washington Postile.