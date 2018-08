Türgi piiril peeti kinni Rootsi autopõletamistes kahtlustatav

Rootsi politsei lõunapiirkonna juht Dan Windt ütles, et kinnipidamine toimus Rootsi ja Türgi politsei koostöös, vahendab Yle Uutiset.

„Saime teada, et see isik oli teel Türgisse. Teatasime, et teda ei tohi riiki sisse lasta ja piiripolitseil õnnestus mees kinni pidada. Loodame, et ta naaseb päeva jooksul. Siis võtab politsei ta oma hoole alla,” ütles Windt.

Eile võttis Rootsi politsei autopõlengutega seotuses kahtlustatuna kinni 16- ja 21-aastase mehe.

Lääne-Rootsis põletati ööl vastu teisipäeva maha ligi sada autot.