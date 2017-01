Türgi peaminister kinnitas uusaastaöö terroriakti toimepanija vahistamist

Türgi peaminister Binali Yıldırım kinnitas, et uusaastaööl Istanbuli ööklubis veresauna korraldanud mees on kinni peetud.

Yıldırım ütles teisipäeval Ankaras ajakirjanikele, et politsei küsitleb meest, ning avaldas lootust, et ülekuulamine paljastab 39 inimese surmaga lõppenud rünnaku taga olevad „jõud“, vahendab Associated Press.

Rohkem detaile Yıldırım vahistamise ega uurimise kohta ei avaldanud ning ütles, et nendest räägitakse, kui selleks on õige aeg.

Istanbuli kuberner Vasip Şahin teatas, et terrorirünnak pandi toime Islamiriigi ülesandel.

„On selge, et see viidi läbi Daeshi nimel,“ ütles Şahin.

Şahin kinnitas ka tulistaja isikut, öeldes, et tegemist on Usbekistani kodanikuga, kes sai väljaõppe Afganistanis.