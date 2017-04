Türgi peamine opositsioonierakond kutsub referendumi tulemust tühistama

Türgi peamise ilmaliku opositsioonierakonna Vabariikliku Rahvapartei (CHP) aseesimees Bülent Tezcan kutsus esmaspäeval üles presidendi võimu suurendamise üle peetud referendumi tulemust tühistama ning teatas, et vajaduse korral minnakse välja kuni Euroopa Inimõiguste Kohtuni.

Tezcan ütles, et CHP on saanud kaebusi paljudest regioonidest, milles öeldakse, et inimesed ei saanud privaatselt hääletada ning mõnes kohas loeti hääli salaja, vahendab Reuters.

Veel ütles Tezcan, et keskvalimiskomisjoni (YSK) otsus võtta arvesse ka tembeldamata valimissedelid on selgelt seadusevastane.

„Hetkel on võimatu kindlaks teha, kui palju selliseid hääli on ja kui palju tembeldati hiljem. Seetõttu on ainus otsus, mis lõpetab vaidluse legitiimsuse üle ja leevendab inimeste õiguslikku muret, nende valimiste tühistamine YSK poolt,“ ütles Tezcan pressikonverentsil.

Tezcani sõnul esitab CHP kaebused munitsipaalsetele valimisvõimudele ja YSK-le ning sõltuvalt sellest, mis tulemusi need annavad, läheb edasi Türgi põhiseaduskohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja mis iganes muusse asjassepuutuvasse ametkonda.