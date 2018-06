Türgi opositsiooni presidendikandidaat İnce tunnistas kaotust, aga hoiatas ainuvalitsemise eest

Türgi opositsiooni peamine presidendikandidaat Muharrem İnce tunnistas täna oma kaotust, kuid nimetas valimisi ülekohtusteks ja hoiatas, et riik siseneb ainuvalitsemise ohtlikku režiimi.

Vabariikliku Rahvapartei (CHP) kandidaat İnce esines täna Ankaras pressikonverentsil. Päev varem toimunud valimised võitis senine riigipea Recep Tayyip Erdoğan 52,5 protsendiga häältest. İnce saagiks jäi 31 protsenti, vahendab Reuters.

İnce ütles, et tunnistab valimistulemusi, kuid märkis, et on märkimisväärne erinevus ametlike numbrite ja tema erakonna kogutud andmete vahel. CHP ja rahvusvahelised õiguskaitseorganisatsioonid on kaevanud ebaõiglaste kampaaniatingimuste üle Türgi valimistel.