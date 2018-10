Türgi nõuab Saudi Araabialt tõestust, et kadunud ajakirjanik lahkus Istanbuli konsulaadist

„Me kutsume Saudi Araabia valitsust toetama hr Khashoggi kadumise põhjalikku uurimist ja olema selle uurimise tulemuste suhtes läbipaistvad,” ütles USA välisminister Mike Pompeo.

Khashoggi läks konsulaati eelmisel teisipäeval, et saada dokument, mis kinnitab, et ta on oma eelmisest naisest lahutatud, et ta saaks oma türklannast pruudi Hatice Cengiziga abielluda.

Türgi ametnikud väidavad, et Khashoggi tapeti konsulaadis ja tema surnukeha viidi seejärel minema.

Türgi-Araabia meediaassotsiatsiooni juht Turan Kışlakçı ütles New York Timesile, et konsulaati turvavad Türgi politseinikud on oma valvekaamerate salvestusi kontrollinud ja nad ei näinud Khashoggit jalgsi väljumas. Kışlakçı lisas aga, et diplomaatilised autod liikusid sisse ja välja.

Saudi Araabia väidab, et kõik süüdistused on alusetud. Konsulaati on lastud ajakirjanikke, et näidata, et Khashoggi ei ole seal. Teadete kohaselt on avatud ka kappe.