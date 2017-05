Türgi leht: Islamiriik plaanib rünnata Bosporuse väina läbivaid Vene sõjalaevu

Türgi politsei võttis oma valve alla üle saja koha, kus Bosporuse väina läbivad Vene sõjalaevad on rannikule kõige lähemal, teatas Türgi ajaleht Habertürk.

Habertürki teatel said Türgi salateenistused informatsiooni selle kohta, et Islamiriigi võitlejad kavatsevad tulistada Bosporuse väina läbivaid Vene sõjalaevu, vahendab RBK.

Habertürki andmetel kavatseti lööke anda Vene mereväe laevadele, mis liiguvad Musta mere sadamatest Süüriasse ja tagasi. Kasutada kavatseti pikatorulisi relvi või raketiseadeldisi.

Seoses sellega võttis Türgi politsei ööpäevaringse valve alla 146 kohta Bosporuse väina mõlemal kaldal, kus väina läbivad laevad on kaldale kõige lähemal. Habertürki väitel on valve nii range, et „lind ka ei lenda Bosporuse kohal, kui seda läbivad Vene laevad".

Veel väidab Habertürk, et Vene laevu saadavad väina läbimisel kaks Türgi rannikuvalve kaatrit ja õhust helikopterid.

Esmaspäeval läbis Türgi rannikuvalve ja politsei saatel Bosporuse väina Süüriast naasnud suur dessantlaev Tsezar Kunikov.