Türgi kuurortlinnas Antalyas keelati avalikus kohas alkoholi joomine

Türgi kuurortlinn Antalya keelas korrarikkumiste ärahoidmiseks alkoholi joomise avalikes kohtades, teatab väljaanne Turkey Telegraph.

Keelu vastu eksijaid ähvardab trahv sada Türgi liiri (25 eurot).

Antalya politsei tegi avalduse, milles öeldakse, et keelu eesmärk on ära hoida korrarikkumised avalikes kohtades. Ametnike sõnul tahetakse tagada, et linn oleks ohutu ja rahulik koht elamiseks ja külastamiseks.

Keelatakse alkoholi joomine Antalya parkides, aedades, piknikukohtades, avatud ruumis, teedel, ajaloomälestiste juures ning kõigis autodes ja muudes liiklusvahendites. Alkoholi ei tohi tarbida ka transporditerminalides, sealhulgas raudtee- ja bussijaamades, tänavatel, pühapaikades, ehitusobjektidel, surnuaedades, pangaautomaatide juures, trepikodades ja sildade all.

Praktikas keelatakse alkoholi joomine kõikjal peale inimeste kodude ja selleks litsentsi omavate kohtade.

Antalyat külastab igal aastal miljoneid turiste ning nüüd kardetakse, et keeld võib turismitööstusele kahjulikuks osutuda.