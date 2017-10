Türgi kohus mõistis 34 inimest Erdoğani mõrvakatse eest eluks ajaks vangi

Türgi kohus mõistis täna vähemalt 34 inimest eluks ajaks vangi muu hulgas katse eest tappa president Recep Tayyip Erdoğan eelmise aasta nurjunud putši käigus, teatas Türgi riiklik ringhääling TRT.

Alates veebruarist on Türgi edelaosas Muğla linnas olnud kohtu all kokku 46 kahtlusalust, kelle 37 on endised sõjaväelased. Neid süüdistatakse mõrvakatses, põhiseaduse rikkumises ja teistes riigivastastes kuritegudes 2016. aasta 15. juuli riigipöördekatse ajal, vahendab Associated Press.

Kohtualuseid süüdistati hotelli ründamises Marmarise kuurordis, kus Erdoğan sel ajal parajasti viibis. Rünnaku käigus hukkus kaks politseinikku. Erdoğan oli veidi enne rünnakut hotellist lahkunud.

Türgi süüdistab putšikatse korraldamises USA-s elava islamivaimuliku Fethullah Güleni liikumist, mille liikmeid süüdistatakse sõjaväkke ja teistesse riiklikesse institutsioonidesse sisseimbumises. Gülen eitab kõiki süüdistusi.

TRT teatel määras kohus 34 süüalusele eluaegsed vanglakaristused. Üks kohtualune, endine kolonelleitnant, mõisteti õigeks.