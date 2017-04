Türgi jätkab massilisi „vandenõulaste“ vallandamisi

Türgi jätkab massilisi vallandamisi seoses mullu suvel toimunud putšikatsega. Laupäeval kõrvaldati töölt veel ligi 4000 ametnikku, kellel on väidetavalt seos riigipöördekatse korraldamises süüdistatava islamivaimuliku Fethullah Güleniga.

„3974 ametniku seas oli rohkem kui tuhat justiitsministeeriumi töötajat, samuti rohkem kui tuhat relvajõudude palgal olnud inimest,“ öeldi määruses, mille juurde lisati kõigi vallandatud ametnike nimekiri.

Ühtlasi blokeerisid Türgi võimud eile ligipääsu veebientsüklopeediale Wikipedia.

Türgi vahistas ka kolmapäeval üle tuhande inimese ja kõrvaldas töölt enam kui 9000 politseinikku. Alates mullu suvest on vallandanud enam kui 150 000 inimest, vahistatute arv on kerkinud üle 50 000.

Türgi siseminister Süleyman Soylu ütles, et tegemist oli operatsiooniga gülenistliku võrgustiku vastu.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas samal ajal, et Türgi peab täielikult austama seaduslikke protsesse. „Türgil on õigus ennast kaitsta ja esitada süüdistus neile, kes olid ebaõnnestunud riigipöördekatse taga, aga see peab aset leidma õigusriigi täieliku austamise alusel,“ ütles Stoltenberg neljapäeval Vallettas Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel.