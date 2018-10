Khashoggi kadus pärast sisenemist Saudi Araabia konsulaati Istanbulis 2. oktoobril. Türgi võimude väitel mõrvati ta seal. Saudi Araabia väidab, et ei tea kadumisest midagi, vahendab BBC News.

Saudi Araabia konsulaadist ja peakonsuli residentsist võetud proove võrreldakse Khashoggi DNA-ga.

Kõrgetasemeline Türgi ametnik ütles ABC Newsile, et USA välisminister Mike Pompeo kuulas audiosalvestust ajakirjaniku väidetava tapmise kohta, kuid hiljem ta eitas seda.

Türgi on väitnud, et neil on Khashoggi mõrva kohta audio- ja videotõendid, aga neid ei ole avalikustatud.