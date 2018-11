Türgi ametnik: Saudi Araabia saatis Khashoggi mõrva järel kohale „puhastusmeeskonna”

Kinnitades Türgi valitsusmeelse ajalehe Sabah teadet ütles ametnik, et keemikule ja toksikoloogile anti ülesanne kaotada tõendid enne, kui Türgi uurijatele anti ligipääs Saudi Araabia konsulaadile ja konsuli residentsile.

Sabahi teatel olid kaks meest Ahmed Abdulaziz al-Jonabi ja Khaled Yahya al-Zahrani ning nad saabusid Türgisse osana 11-liikmelisest meeskonnast, mis saadeti koos Türgi ametnikega inspekteerimist läbi viima.

Saudi Araabia valitsuse ja riigi de facto valitseja, kroonprints Mohammed bin Salmani suhtes kriitiline Washington Posti kolumnist Khashoggi kadus pärast konsulaati sisenemist 2. oktoobril.

Saudi Araabia ametnikud kinnitasid alguses, et Khashoggi lahkus konsulaadist. Hiljem teatati, et Khashoggi suri planeerimata ja kooskõlastamata operatsiooni käigus. Saudi Araabia prokurör Saud al-Mojeb teatas seejärel, et Khashoggi tapeti ettekavatsetult.

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani sõnul püüavad mõned Saudi Araabia ametnikud endiselt kuritegu kinni mätsida. Ankara on ka nõudnud Ar-Riyadilt koostöö tegemist Khashoggi surnukeha leidmisel. Istanbuli peaprokuröri sõnul on see tükeldatud.