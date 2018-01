Türgi alustas maavägede operatsiooni Süüria kurdide vastu

Türgi president Recep Tayyip Erdoğani sõnul alustas Ankara de facto maavägede operatsiooni kurdide vägede tõrjumiseks Süüria Afrini linnast.

„Afrini operatsioon on kohapeal de facto alanud,“ ütles president täna televisiooni vahendusel, lubades, et operatsioon ei peatu Afriniga, vaid liigub edasi põhja, võttes „järgmisena ette Manbij“, vahendab uudistekanal BBC.

Ametnikud hoiatasid kurdide omakaitsevägede (YPG) vastase pealetungi eest juba varem sel nädalal, kui Ankara hakkas teisi mässulisi kurdide vastu ässitama ja oma piirialadele sõjatehnikat toimetama.

„Meile Manbij osas antud lubadusi (USA lubas, et YPG läheb Afrinist minema -toim) ei täidetud, seega ei saa keegi midagi öelda, kui me teeme seda, mis vajalik,“ teatas Erdoğan. „Me hävitame terrorikoridori järk-järgult nagu me tegime Jarabuluse ja El-babi operatsioonide puhul, alustades läänest, puhastades maa kuni Iraagi piirini sest terrorikõntsast, mis püüab meie riiki piirata.“

Türgi seostab YPG üksusi, mida Islamiriigi vastu toetab USA, Kurdistani Töölisparteiga (PKK), millel on türklastega ajalooline konflikt.