Türgi ajaleht avaldas fotod väidetavast Saudi Araabia „mõrvameeskonnast”, mis olevat saadetud kadunud ajakirjanikku tapma

Türgi võimud kahtlustavad, et Khashoggi tapeti Saudi Araabia konsulaadis, mida Saudi Araabia eitab. Türgile anti luba konsulaat läbi otsida, mis on erakordne samm, vahendab Associated Press.

Sabah avaldas fotod meestest, kes on ilmselt passikontrollis. Ajalehe teatel registreerisid nad end 2. oktoobril, päeval, kui Khashoggi kadus, sisse kahte Istanbuli hotelli ja lahkusid järgmisel päeval.

Khashoggi kirjutas ajalehes Washington Post seeria arvamusartikleid, mis kritiseerisid Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani, kes on juhtinud monarhia moderniseerimist, kuid on ka olnud aktivistide ja ärimeeste vahistamiste taga.

Täna avaldas Washington Post Khashoggi türklannast pruudi Hatice Cengizi arvamusloo. Cengiz tunnistas, et Khashoggi külastas konsulaati esimest korda 28. septembril, vaatamata sellele, et oli mõnevõrra mures, et võib olla ohus. 2. oktoobril läks ta uuesti konsulaati, kui talle oli lubatud dokumente Cengiziga abiellumise jaoks.

Eile ilmus välja valvekaamera video, mis näitab Khashoggit konsulaati sisenemas. Mingeid tõendeid tema konsulaadist lahkumise kohta avaldatud ei ole. Türgi võimud ei ole seni esitanud ka tõendeid selle kohta, et ta rööviti või tapeti.