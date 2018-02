Türgi ähvardas kurdidevastase pealetungiga edasi minna

Türgi asepeaminister Bekir Bozdağ hoiatas, et kui kurdid ei lahku Türgiga piirnevatelt Süüria aladelt, võib Ankara laiendada pealetungi Eufratini välja.

„Kui nad Manbijist ei lahku, läheme me Manbiji ja edasi itta Eufratini välja," ütles Bozdağ telekanali CNN-Türk vahendusel, lubades terroriorganisatsiooni Islamiriik vastu võitlevate kurdide üksused piirkonnast välja tõrjuda, hoolimata nende koostööst ameeriklastega.

Ta hoiatas ka, et USA sõduritel, kes võitlevad koos kurdidega, on reaalne oht jääda rünnaku alla „Me ei taha sugugi vastasseisu USA-ga, kuid kui Ameerika sõdurid kannavad terroristide mundreid ja on rünnaku ajal terroristide seas, ei ole võimalik neil vahet teha,“ hoiatas Bozdağ.

20. jaanuaril alguse saanud türklaste militaaroperatsioon Oliivioks on nõudnud 14 Türgi sõduri elu. Ohvriterohkeim päev oli eile, kui lahingutes kohalike kurdi võitlejatega sai surma seitse türklast.

Ankara ähvardas, et maksab selle eest kätte, lubades tuua kurdidele kaks korda rohkem kannatusi.