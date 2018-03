Tunnistaja nimetas Kemerovo kaubanduskeskuse põlengu põhjuseks juhtmeid porolooni täis batuudisüvendi kohal

Kemerovo kaubanduskeskuse Zimnjaja Višnja lasteala instruktor Sergei Sotšinski kinnitas informatsiooni, et tulekahju sai alguse batuudi alusest porolooniga täidetud süvendist.

„Tunnistaja kinnitab oma ütlustes informatsiooni selle kohta, et tulekolle oli lastealal batuudisüvendis,” ütles Kemerovo Zavodski kohtu kohtunik Dmitri Šandrov Sotšinski ütlustele viidates, vahendab Interfax.

„Tulekahju põhjus võis olla elektrijuhtmestik või säde ripplae kohal – seal oli terve kimp kaableid. Lapsed süvendis ja keegi personalist kindlasti ei suitsetanud,” öeldakse tunnistuses.

Kohtus esinenud uurija teatas, et veel ühe tunnistaja, kaubanduskeskuse juhi asetäitja sõnul tulekahjuinstruktaaže töötajate hulgas läbi ei viidud ja tulekahjusignalisatsioon oli rikkis.

Varem on teatatud, et seoses tulekahjuga Kemerovo kaubanduskeskuses Zimnjaja Višnja on vahistatud ja üle kuulatud viis kahtlusalust.