Tunnistaja: Mehhiko narkoparun El Chapo lasi mehe tappa kätlemisest keeldumise eest

Zambada rääkis, et Guzmán oli üks investoritest 20 tonni kokaiini, mille võttis vahelt USA rannikuvalve, kui see 2006. aastal Panamast lahkus. Purpurale tunnistas Zambada, et ta ei pruukinud mainida Guzmáni investorina varasemates ütlustes USA võimudele.

Zambada oli tunnistas ka, et aitas organiseerida helikopterit, et päästa Guzmán tabamisest pärast tema põgenemist 2001. aastal Mehhiko vanglast. Ristküsitlusel tunnistas Zambada, et ta ei pruukinud mainida helikopterit, kui ta seda põgenemist võimudele esimest korda kirjeldas, kuid kinnitas, et see lugu vastab tõele.

Zambada vahistati 2008. aastal ja anti USA-le välja 2012. aastal.

Guzmán oli kuni vahistamiseni 2016. aasta jaanuaris üks maailma tagaotsitumaid inimesi.