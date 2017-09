Tuneesia 90-aastane president tegi mässulise ettepaneku võrdsustada naiste jaoks pärimis- ja abielureegleid

Tuneesia 90-aastane president Beji Caid Essebsi tegi algatuse, mille järgi muudetaks pärimis- ja abielureeglid islamiusulises riigis naiste jaoks võrdsemaks, mille mõned mõistavad hukka kui islamiseaduste rikkumise ja teised peavad revolutsiooniliseks.

Essebsi väidab, et Tuneesia peab võitlema diskrimineerimise vastu ja moderniseeruma. Essebsi loodab, et suudab sellised muudatused läbi suruda, sest tema ilmalik erakond on koalitsioonis islamiparteiga ning Tuneesia on ajalooliselt olnud naiste kohtlemises suhteliselt progressiivne, vahendab Associated Press.

Eelmisel kuul peetud kõnes tegi Essebsi ettepaneku anda naistele samasugused pärimisõigused kui meestele. Praegune šariaadil põhinev süsteem lubab tütardele anda üldiselt vaid poole poegadele antavast pärandist.

Lisaks sellele pakkus president välja lubada mosleminaistel abielluda mittemoslemitest meestega. Praegu on moslemimeestel lubatud mittemoslemitega abielluda, kuid vastupidi mitte. Essebsi tegi teatavaks komisjoni loomise, mida juhivad naissoost jurist ja õigusi nõudev aktivist, mis peaks uued reeglid välja töötama.

Ainuüksi muudatusteks üleskutse tegemine on dramaatiline samm. Peavoolu islamivaimulikud peavad pärimisreegleid koraanis kindlaks määratuiks ja seega pühadeks ning abielureeglid on šariaadi järgi samuti väljaspool igasuguseid küsitavusi. Mõned kardavad, et sellised muudatused kutsuksid esile äärmuslaste viha.

President väidab, et olemasolev praktika rikub Tuneesia 2014. aastal vastu võetud põhiseadust ning ta tahab, et Tuneesia jõuaks „totaalse, tegeliku võrdsuseni mees- ja naiskodanike vahel progressiivsel viisil“.

Loe veel

Tuneesia esimene president Habib Bourguiba kehtestas 1956. aastal kogu regioonile eeskujuks olnud ühiskondliku koodeksi, milles keelati mitmenaisepidamine ja anti naistele tol ajal araabia maailmas ennekuulmatud õigused. Pärimisõiguse kallale ei julgenud ka tema minna.

Sunniitliku maailma mõjukaim usuline õppeasutus, Egiptuse Al-Azhari ülikool taunis aga Essebsi ettepanekuid kiiresti.

„Üleskutsed meeste ja naiste võrdsusele pärimises on ebaõiglased naiste vastu, ei tee naistele midagi head ja põrkavad kokku šariaadiga,“ ütles Al-Azhari tähtsuselt teine õpetlane Abbas Shoman.

Kaitstes mittemoslemistest meeste keeldu abielluda mosleminaistega ütles Shoman, et kui moslemimehed tõenäoliselt austavad oma mittemoslemitest kaasate usku ja usuvabadust, siis pole tõenäoline, et mittemoslemitest mehed teeksid sama oma moslemitest naiste suhtes.

On olemas moslemi teolooge, kes väidavad, et poolik pärand naistele ei ole koraanis absoluutne ning see on avatud tõlgendustele, et sobiks kokku koraani õigluse ja võrdsuse nõudega.

Tuneesias tegid juhtivad imaamid ja teoloogid avalduse, milles mõistsid presidendi ettepanekud hukka kui islami ettekirjutuste karjuva rikkumise.

Tuneesia islamipartei Ennahdha ei ole veel ametlikku seisukohta võtnud, kuid selle tähtsuselt teine mees ja endine peaminister Hamadi Jebali hoiatas kõige eest, mis seaks ohtu ühiskondliku rahu, ning ütles, et president ei arvesta kõigi tuneeslaste tunnetega.