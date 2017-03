Tundmatu mees üritas Valgesse Majja tungida ja väitis, et on Trumpi sõber

Washingtonis peeti reede hilisõhtul kinni Valge Maja õuele tunginud isik, teatas Ühendriikide meedia.

Presidendi julgeoleku eest vastutava salateenistuse töötajad võtsid sissetungija kinni riigipea ametihoone lõunatiiva sissepääsu juures veidi enne keskööd, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kinnipeetu seljakotist ohtlikke esemeid ei leitud.

President Donald Trump oli juhtunu ajal Valges Majas ning teda teavitati toimunust kohe. Salateenistuse andmeil väitis sissetungija, et on presidendi sõber ja et tal oli Trumpiga kokku lepitud kohtumine.

Tegemist oli esimese avalikkuses teada sissetungimisega Trumpi presidendiajal. Ka Barack Obama ametiajal on üritatud Valgesse Majja sisse tungida.