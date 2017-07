Tüli süveneb: Saksamaa karmistas reisisoovitusi Türgi kohta

Saksamaa ja Türgi vahelises diplomaatilises kriisis astus uue sammu Saksa pool. Reaktsioonina Saksa inimõiguslase Peter Steudtneri ja teiste vangistamisele karmistas Saksa välisministeerium oma reisisoovitusi Türgi kohta, teatas välisminister Sigmar Gabriel.

Reisisoovitused kehtivad nüüd kõigile Saksamaa kodanikele ning Türgisse reisijatel soovitatakse end saatkonnas või konsulaatides registreerida, vahendab Der Spiegel.

Gabriel rääkis ka Saksamaa poliitika „ümbersuunamisest“ Ankara suhtes. „Me ootame tagasipöördumist euroopalike väärtuste juurde,“ ütles Gabriel.

Teisipäeval määras Istanbuli kohus kuus inimõiguslast eeluurimisvangistusse, nende hulgas ka berliinlase Steudtneri. Gabrieli sõnul on pärast Türgi läbikukkunud putšikatset aasta jooksul kinni peetud kokku 22 Saksa kodanikku, neist üheksa on endiselt vahi all.

Gabriel toonitas, et Steudtneri-vastased süüdistused on väärad.

Reaktsoonina Türgis toimuvale nimetas Gabriel kolme punkti:

- Saksamaa paneb Saksa ettevõtete Türgi äride riiklikud tagatised katseajale.

- Saksa liiduvalitsus arutab koos Euroopa Liidu partneritega läbi Türgi liitumisabi. Aastatel 2014-2020 saab Türgi selles liinis umbes 4,45 miljardit eurot. Mõned programmid, mida sellega finantseeriti, on Euroopa Komisjon lähiminevikus juba lõpetanud, sest need ei andnud soovitud tulemusi.

- Reisisoovitusi Türgi kohta karmistatakse.

Hetkel pole Türgi puhul veel tegemist reisihoiatustega, mille puhul käib jutt konkreetsest ohust elule ja tervisele.