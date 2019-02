Tulekahjus Moskva kesklinna „tähtede majas” hukkus seitse inimest

Tulekahju viis vähemalt kahe korteri konstruktsioonide kokkuvarisemiseni. Täielikult hävis korter, milles elas Bašmeti tütar Ksenia, teatas RBK-le Bašmeti administraator, Vene kontserdiagentuuri direktor Dmitri Grintšenko.

Grintšenko sõnul on Ksenia ise ja tema lapsed elus, neil õnnestus korterist välja pääseda.

Agentuur Moskva 24 teatas varem, et lisaks Bašmeti tütrele elasid majas Nikitski bulvaril kunstnik Nikas Safronov, laulja Ljubov Kazarnovskaja ja näitleja Ingeborga Dabkūnaitė.

Safronov ütles RBK-le, et tema kannatada ei saanud, sest elab sellest majast 4-5 kilomeetri kaugusel.

Dapkūnaitė agent Anna Belmatina teatas, et ei saa anda mingit informatsiooni, sest ei ole selle looga kursis. „Ingeborga suhtleb pressiga ainult oma professionaalse tegevuse teemal,” ütles Belmatina. Instagramis teatas Dapkūnaitė, et tema ja pojaga on kõik korras.

Tulekahju 1912. aastal ehitatud majas algas kohaliku aja järgi kella ühe ajal öösel. Esialgsetel andmetel sai tuli alguse viiendalt korruselt.