„Tuleb minna senisest kaugemale.“ Suurbritannia palub liitlastel Venemaale jõulisemalt vastu astuda

Hunt ütleb täna oma kõnes, väisates Washingtoni, kus ta kohtub USA ametivenna Mike Pompeoga, et Vladimir Putini Venemaa tõttu on maailm ohtlikum paik kui varem.

„Otseloomulikult tuleb meil Moskvaga suhelda, kuid tuleb ka otsesõnu tunnistada: Venemaa välispoliitika president Vladimir Putini all on muutnud maailma ohtlikumaks paigaks,” kavatseb ta sõnada.

Oma kõnes mõttekojas USA Rahuinstituut (US Institute of Peace) süüdistab ta Moskvat topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamises Inglismaal, öeldes, et sellest, nagu ka teistest Venemaa kuritegudest, a la Krimmi okupeerimisest, tuleb kõnelda ja riiki selle eest karistada.

„Venemaa on korduvalt eiranud rahvusvahelise käitumise üldtunnustatud norme,” ütleb välisminister. „Taoline agressiivne ja pahatahtlik käitumine õõnestab rahvusvahelist korda, mis tagab meie julgeoleku.”

Tema sõnul tuleb maailmal jätkata Venemaa vastutuselevõtmist, kasutades erinevaid meetmeid, sh karmistades sanktsioone.