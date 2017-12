Tühja sest USA juhtimisest: Donald Trump veedab suure osa ajast mõnes oma luksuskuurordis golfi mängides

Golf, uhked õhtusöögid, pereidüll - selgub, et oma senise valitsemisaja jooksul on USA president Donald Trump kolmandiku ajast veetnud kohtades, mis talle endale kuuluvad.

Wall Street Journal analüüsib, et Trump on ametiaja jooksul selliseid mitteametlikke visiite teinud kokku 100 korda. Näiteks on nii kogunenud 40 päeva tema isiklikus golfikuurordis Bedminsteris New Jerseys, kokku 40 päeva on ta veetnud ka Floridas Mar-a-Lagos. Tegu on luksusliku puhkekompleksiga, mis muidugi kuulub talle endale. Sinna sõitis ta ühes perega ka möödunud reedel ja veedab pühad seal. Loomulikult on riigipea käsutuses golfiväljakud.

Väljaanne viitab, et teatud valikute puhul võib seda võrrelda ka tasuta reklaamiga. Näiteks külastas Trump koos oma alluvatega Hawaii saarel asuvat hotelli Waikiki, mis kuulub ta enda hotelliketti. Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders kiitis hiljem ajakirjanikele, et hotelli näol on tegu väga eduka projektiga.

Saatuse iroonia: mullu presidendikampaaniat tehes rõhus Trump, et erinevalt Obamast ei hakka tema aega raiskama selle peale, et golfipuhkuseid võtta, ta ei puhkavat pea üldse. Võta näpust, nüüd on just golf see, mille pärast ta meedial hambus.