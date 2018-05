Tühipaljas jutt? Trump lubab relvaprobleemiga tegelda, aga see ei ole sugugi lihtne

Võimas relvalobi rahastab hoogsalt ka poliitikute, ennekõike valitsevate vabariiklaste, valimiskampaaniat, tagades sel moel seadusandjate seas vajaliku vastuseisu relvaseaduspiirangute kehtestamisele, hoolimata sellest, et avalik arvamus, ka vabariiklastest valijate seas, räägib juba pikka aega valdava enamuse toetusest relvaseaduste karmistamisele.

Tasub tähelepanu juhtida, et ka vabariiklasest Trump ise kuulub NRAsse ja naudib relvakandjate suurt toetust. On see ka üks põhjustest, miks ta pärast veebruarikuist tulistamist tuli lagedale ettepanekuga hakata karmimate relvapiirangute asemel hoopis õpetajatele relvi jagama, et neil oleks võimalik ennast ja oma õpilasi tulistajate eest kaitsta.

Avalik kampaania relvaseaduste karmistamisele sai aga hoogu juurde, mistõttu president Trump pakkus vahepeal ka ühe võimalusena potentsiaalselt ohtlikelt inimestelt relvakandmisõiguse äravõtmist.

Mõte jäi aga mõtteks ja president jättis teema pärast avaliku debati vaibumist sinna paika, soovimata nõuda tegevust Kongressilt, mille enamusel on veel vähem tahet midagi ette võtta.

Oma Twitteri kontol lubas president Trump reedel tulistamisohvritele ja nende lähedastele, et ta on nendega „sel traagilisel tunnil“ ja ta on nendega „igavesti“.