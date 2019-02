Tuhanded tulid Madridi tänavatele valitsuse katalaanide poliitika vastu meelt avaldama

Opositsioonijõudude, konservatiivse Rahvapartei (PP), paremtsentristliku Ciudadanose ja äärmusparempoolse Voxi korraldatud meeleavaldusel avaldati rahuolematust vasakpoolse Sotsialistliku Tööpartei valitsuse ja selle peaministriga tulenevalt viimase leebest poliitikast katalaanidest separatistide suhtes, vahendab uudistekanal BBC.

46-aastane Sánchez, kes juhib vähemusvalitsust, on sattunud ka oma Töölispartei juhtkonna kriitikatulva alla pärast seda, kui valitsus tegi katalaani iseseisvusmeelsete ettepaneku luua ümarlaud, mis koosneks kõikide autonoomse piirkonna erakondade esindajatest, ja nimetada ametisse sõltumatu raportöör.

Valitsus teatas reedel kõneluste peatamisest pärast katalanide teadet ettepanekust keelduda, nõudes jätkuvalt uue ja sedapuhku seadusliku iseseisvusreferendumi korraldamise lubamist.

Täna õhtul märkis poltisei, et pealinna tänavatele kogunes päeva jooksul meelt avaldama umbes 45 000 inimest: suurem osa neist veetis päeva Kolumbuse väljakul, nõudes plakatitel viivitamatult erakorraliste valimiste väljakuulutamist.

Vasakpoolsel Sánchezil on 350-kohalises parlamendis ainult 84 kohta, mistõttu tal on vaja riigieelarve vastuvõtmiseks võita ka katalaani iseseisvusmeelsete parlamendisaadikute toetus, ent see põhjustab pahameelt nii parempoolse opositsiooni kui ka peaministri enda partei juhtkonna seas.