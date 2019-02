Tuhanded kataalanid tulid tänavatele nõudma oma separatistlike juhtide vabastamist

Kataloonia endine president Carles Puigdemont, kes põgenes pärast iseseisvuse väljakuulutamist Belgiasse, ei ole kohtualuste hulgas, sest Hispaania ei mõista rasketes kuritegudes süüdistatavate üle kohut tagaselja. Tähtsaim kohtualune on seega Kataloonia endine asepresident Oriol Junqueras, kes otsustas kodumaale jääda.

Kataloonia on Hispaania poliitikas endiselt kuum teema. Alles eelmisel pühapäeval kogunes pealinna Madridi südamesse parempoolsete ja paremäärmuslike erakondade üleskutsel 45 000 inimest, et avaldada meelt vasakpoolse peaministri Pedro Sánchezi vastu, kes nende meelest on Kataloonia separatistidega läbirääkimise tõttu riigireetur.