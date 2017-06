Tuhanded inimesed võidakse Londoni tuleohtlikest kõrghoonetest evakueerida

Grenfell Tower Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Ajaleht The Times kirjutab, et õige pea võidakse hakata evakueerima inimesi tõenäoliselt sadadest Londoni kõrghoonet, millel on samasugune tuleohtlik fassaadikate, nagu oli Grenfell Toweril, mille põlengus hukkus eelmisel nädalal kümneid inimesi.