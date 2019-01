Tugev plahvatus raputas Pariisi

Tugev plahvatus raputas kohaliku aja järgi kella üheksa paiku Rue de Trevise'l asuvat pagarikoda, põhjustades paanikat ja tulekahju, paisates piirkonna kaosesse, edastab uudistekanal Le Parisen.

Tõenäoliselt põhjustas plahvatuse gaasileke, usub politsei.

Tuletõrjeamet tegeleb praegu tulekahju kustutamisega ja kohalikel elanikel palutakse piirkonda vältida, võimaldamaks pääste- ja politseitöötajatel segamatult tegutseda ja võimalikke ohvreid aidata.

Täiendamisel!

Hea eestlane Pariisis, anna palun valitsevast olukorrast ja muljetest kohapeal teada, kirjutades aadressile vihje@delfi.ee või kommentaariumisse!

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019