Tugev maavärin Kariibi meres raputas Kesk-Ameerikat, alguses anti ka tsunamihoiatus

Hondurasele kuuluvate saarte juures toimus kohaliku aja järgi eile maavärin magnituudiga 7,6, mida oli tunda kogu Kesk-Ameerikas. Mõnedele Kariibi mere osadele anti tsunamihoiatus.

Maavärin aknad värisema Hondurase pealinnas Tegucigalpas, mis asub keskmest 519 kilomeetrit läänes ning seda oli tunda kuni Mehhiko Quintana Roo osariigini. Kahjustustest esialgu teateid ei ole, vahendab Reuters.

Vaikse ookeani tsunamihoiatuskeskus teatas, et tsunaminõuanne kehtis Puerto Rico ja USA Neitsisaarte kohta. Hoiatati võimalike kuni meetriste lainete eest üle tõusuvee taseme. Umbes kaks tundi pärast maavärinat teatas keskus, et oht on möödunud ja kõik tsunamihoiatused tühistati.

Hondurase lõunaosas põgenesid mõned elanikud pärast tõugete tundmist kodudest.

„Meil on teated, et seda oli tunda suuremas osas riigist, aga meil ei ole teateid kahjustustest,” ütles Hondurase eriolukordade komisjoni direktor Lizandro Rosales.

USA geoloogiateenistuse (USGS) teatas, et maavärina kese asus Hondurases asuvast Barra Patucast 202 kilomeetrit kirdes ja Kaimani saartel asuvast George Townist 307 kilomeetrit edelas.

Maavärina kolle oli väga maapinna lähedal, vaid kümne kilomeetri sügavusel, mis võis selle mõju tugevdada.

Kergelt oli maavärinat tunda ka Belize’i suurimas linnas Belize Citys, kuid kahjustustest teateid ei ole. Belize’i eriolukordade eest vastutav minister Edmond Castro kutsus madalamatel rannikualadel ja saartel elavaid inimesi olema valvel potentsiaalselt ohtlike lainete suhtes.