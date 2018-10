„Tüdruk punase õhupalliga“ hävines pärast miljonimüüki

Juhtunu tuli kohalolnutele šokina. Teose autor oli aga ninanipsuga rahul, postitades rikutud taiesest oma sotsiaalvõrgustiku Instagram kontole foto, kirjutades selle all: „Läheb, läheb, läinud...“

Going, going, gone...

Teos valmis 2006. aastal ja juba spekuleeritakse, et tünga tõttu võib teose hind hoopis tõusma hakata.

Tõenäoliselt maailma üks tuntumaid grafitikunstnikke Banksy on kogunud tuntust ka poliitilise aktivismiga, pälvides aastate jooksul ohtralt rahvusvahelist tähelepanu. Tema identiteeti on aga hoitud tugeva saladuskatte all ning mõnel üksikul ajakirjanikul on õnnestunud teda näost näkku näha ja intervjueerida. On väidetud, et Banksy tegelik nimi on Robert või Robin Banks, ta on pärit Bristolist ja sündinud 1974. aastal, kuid need väited ei ole leidnud kindlat tõestust.