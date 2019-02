Tüdruk, kes pages 15-aastasena Süüriasse, sünnitas lapse ja tahab Londonisse naasta

19-aastane Begum lubas, et teeb „kõik, mida nõutakse, et saaks kodumaale naasta ja vaikselt oma lapsega koos elada“. Oma elu kohta äärmusrühmituse Islamiriik territooriumil ütles ta, et see oli „tavaline, normaalne elu“. Ta märkis, et ei kahetse sinna minemist, ent leidis, et Islamiriik ei vääri enam võitu.