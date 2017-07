Tšiili lõdvendab karmi abordikeeldu

Tšiilis hääletatakse neljapäeval absoluutse abordikeeldu üle, mis on riigis kehtinud üle 50 aasta.

Tšiilis on abort olnud keelatud kõikidel tingimustel üle 50 aasta. Neljapäeval hääletab riigi parlament seadusakti üle, mis lubaks aborti teha vägistamise korral, kui ema elu on raseduse tõttu ohus või lootel tuvastatakse surmaga lõppev sünnidefekt.

Kolmapäeva varajastel hommikutundidel võttis seaduse vastu riigi parlamendi ülemkoda, kes vaidles selle küsimuse üle rekordilised 17 tundi, vahendab France24. Senatisse kutsuti korda hoidma politseinikud, sest noored katoliiklased segasid istungit protesteerides siltidega ja tehes vahelehõikeid. Tšiili konservatiivid on seaduse vastu võidelnud ajast, mil riigi president Michelle Bachlet seda esmakordselt 2015. aastal tutvustas.

Bachelet oli riigi esimene naispresident aastatel 2006-2010, mil ta surus läbi SOS-pilli seadustamise. Uuel ametiajal võttis ta eesmärgiks lõdvendada abordiseaduseid, minnes nii konflikti konservatiivsete huvigruppidega.

Arvamusküsitlused näitavad, et 70% tšiillastest toetab kolme tingimuse all seaduslikku aborti. Praegu kehtiva seadusandluse järgi on abort karistatav kuni viieaastase vanglakaristusega, vahendab France24.

Abort on absoluutselt keelatud veel Dominikaani Vabariigis, El Salvadoris, Gabonis, Haitil, Maltal, Nicaragual, Senegalis ning Filipiinidel.