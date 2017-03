Tšetšeenias tapeti kuus Vene rahvuskaardi võitlejat

Lisaks sai mitu rahvuskaartlast haavata. Vene võimude teatel hukkus lahingus ka kuus ründajat. Rünnak toimus Nauskaja külas, mis asub Tšetšeenia pealinnast Groznõist 65 kilomeetrit loodes.

Rahvuskaardi teatel algas rünnak umbes kell 02.30, kui rühm relvastatud võitlejaid proovis hommikuse udu varjus tungida rahvuskaardi baasi. Rahvuskaartlased aga märkasid vastast ja lõid rünnaku tagasi, teatas rahvuskaart oma veebilehel.

PHOTO (18+): Militants killed trying to storm Russian National Guard base in Naurskaya, #Chechnya - @CT_operative pic.twitter.com/nyMutpxXGf