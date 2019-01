Tšetšeenias on väidetavalt taas käimas geide tagakiusamise laine: kaks inimest surnud ja 40 vahistatud

Uued süüdistused järgnevad 2017. aasta teadetele enam kui saja geimehe vahistamise ja piinamise ning osa tapmise kohta, vahendab Associated Press.

Tšetšeenia võimud on süüdistusi eitanud ja Venemaa föderaalvõimud viisid läbi juurdluse, aga teatasid, et süüdistuste toetuseks ei leitud midagi.

Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov ütles eile Interfaxile, et värsked teated on „täielikud valed ja nendes pole grammigi tõtt”. Karimov kinnitas, et Tšetšeenias ei ole kedagi vahistatud põhjusel, et ta on gei.

Vene LGBT võrgustik, mis on olukorda Tšetšeenias jälginud ja ohvreid aidanud, teatas oma avalduses eile, et alates detsembrist on homoseksuaalsuses kahtlustatuna vahistatud umbes 40 meest ja naist ning vähemalt kaks neist on vangistuses piinamisse surnud. Usutakse, et kinnipeetuid hoitakse samas kohas, mida nimetati 2017. aasta teadetes.

„Geiinimeste ulatuslikud kinnipidamised, piinamine ja tapmised on Tšetšeenias taas alanud,” ütles Vene LGBT võrgustiku programmidirektor Igor Kotšetkov. „Gei olemises kahtlustatavate meeste ja naiste tagakiusamine ei ole kunagi peatunud. Ainult selle ulatus muutub.”