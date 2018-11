Tšetšeenia usujuht: leidsime Noa laeva

Jutt Noa laeva leidmisest algas juba kolme aasta eest, kui kohalik elanik Marat Makažo leidis enda sõnul kihilise lubjakivi, mis väidetavalt koosneb puidust taladest. Juhtunut hakati toona uurima vabariikliku spirituaaladministratsiooni esindajate poolt, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Imaam Mežijevi sõnul võib ta lõpuks ometi kinnitada, et Noa laev on tõesti Tšetšeenia aladel. „Tegemist on meie seisukohaga. Mäe uurimine suutis seda viimaks tõestada!“ hõiskas ta. „Arvestades islami teadlaste üht laialt levinud teooriat, võis laev seilata kaugemale põhja, jäädes pidama Kaukaasia mäestikku. Tõelised Vainakhid teavad, et tšetšeeni rahva tegelik nimetus on nokhchi. Teisisõnu, Noki pojad (Noa).“

Piibli uurijate arvates jäi Noa laev pärast veeuputust pidama Ararati mäele.