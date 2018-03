Tšetšeenia parlamendi spiiker sissesõidukeelust Eestisse: aga millal me sinna tulla kavatsesime ja mida seal teha?

Tšetšeenia parlamendi spiiker Magomed Daudov kuulutas, et Eesti koogutab taaskord oma ookeanitaguste peremeeste ees, heites end tühiselt orjameelsesse poosi.

Daudovi sõnul võttis selle riigi marionettvalitsus poliitilistele lakeidele andestamatu mitmekuulise hilinemisega vastu otsuse keelata Eestisse sisenemine Venemaa kodanikele, kes on niinimetatud Magnitski nimekirjas, vahendab Groznõi Inform.

„Minu kallid vennad, nagu ma ise, figureerime me „mittesõitjate” nimekirjas. Venemaa kangelane Ramzan Ahmatovitš Kadõrov, siseministri asetäitja eriolukordade alal, politseiülem Apti Alaudinov ja mina ei saa enam Eestit külastada. Tahan küsida Eesti võimudelt, millal me teie juurde tulla kavatsesime?! Ja mida seal teha? Oleks siis kas või monitooringu teinud oma naeruväärse tembu kohta. Aga nii, ainult paberit raiskasid,” lausus Daudov.

Daudov märkis, et majanduslikus plaanis kujutab Eesti endast põllumajanduslik-loomakasvatuslikku ja kalapüügiga tegelevat euroliidu ripatsit, mille osakaal Euroopa majanduses on alla ühe protsendi. Eesti sõjalis-poliitiline mõju läheneb aga nullile.

Tšetšeenia parlamendi spiiker leiab, et kõlavate avalduste taga inimõiguste, Vene agressioonile vastuseismise ja teiste pseudodemokraatlike postulaatide taga seisab vaid üks – nimelt selles riigis võimul olevate inimeste USA suhtes lömitav alaväärtuslik positsioon.

„Teate, kõlab naljakalt, kui inimõigustest räägitakse riigis, kus inimeste eraldamine keeleliste ja rahvuslike tunnuste järgi on kinnitatud seadusandlikul tasemel. Kahjuks on Eesti, nagu muide ka Leedu ja Läti oma pugejalikes püüdlustes kaotanud oma rahvusliku identiteedi, on lakanud olemast iseseisvad riigid ja on muutunud onu Sami kuulekateks vasallideks. Kas tõesti Eesti juhtkond ei mõista, et Ühendriigid kasutavad neid kui tööriista?! Oma viljatutes katsetes avaldada survet Venemaale on nad muutnud euroliidu riigid tervikuna ja Balti riigid eraldi oma tujude tahtetuteks täitjateks, sisuliselt poliitilisteks marionettideks. Tahan tuletada Eesti võimudele meelde üht eesti kõnekäändu: „Karda pigem rumalat sõpra kui tarka vaenlast.” Sõprus poliitiliste idiootidega pole kellelegi midagi head toonud, lugege ajalugu. Rahu teile ja tarkust!” kirjutas Daudov.