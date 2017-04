Tšetšeenia nõuab Novaja Gazetalt vabandust geide tagakiusamisest rääkinud "jäleda jama" eest

Tšetšeenia rahvuspoliitika, välissidemete, ajakirjanduse ja informatsiooni minister Džambulat Umarov teatas Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetajale Dmitri Muratovile tingimused Tšetšeenia geide tagakiusamise kohta avaldatud artikli tekitatud tüli lahendamiseks.

Aprilli alguses ilmus Novaja Gazetas artikkel, milles oli juttu mittetraditsioonilise seksuaalse orientatsiooniga inimeste massilisest vahistamisest Tšetšeenias. Vabariigi juhi Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov lükkas Novaja Gazeta teated ümber ja väitis, et Tšetšeenia meestel on „ainult üks orientatsioon“, millest annab tunnistust suur sündimus, vahendab RIA Novosti.

Novaja Gazeta veebilehel ilmus hiljem avaldus, milles räägiti ähvardustest toimetuse aadressil. Muratov ütles RIA Novostile, et ähvarduste tase on praegusel juhul kõrgem sellest ohutasemest, mida meediaväljaanne saab välja kannatada.

„Selleks, et lõpetada meie vahel ühe korraga ja igaveseks see ohtlik tüli, on vaja täita ainult kolm tingimust. Esiteks, tuleb vabandada tšetšeeni rahva ees selle jäleda jama eest, mida te meedias, sealhulgas sotsiaalvõrgustikus levitasite. Teiseks, kui selline vabandus järgneb, palume tungivalt edaspidi kohustada oma kolleege kas või pealiskaudselt tutvuma regiooni mentaalse spetsiifikaga ja viitama reaalsetele allikatele, kellega nad töötavad. Kolmandaks, lõpetage lõpuks hüsteeria olematute „ähvarduste“ teemal, et, hoidku jumal, ei kasutaks seda ära need, kellel on teie ajalehest kõrini võrreldamatult rohkem kui meil. Selle „nähtusega“ oleme me juba korduvalt kokku puutunud…“ öeldakse Umarovi avalduses.

Umarovi sõnul on Novaja Gazeta artikkel „ilge provokatsioon“, mis korraldati presidendivalimiste lävel.

Tšetšeenia kodanikuühiskonna arengu ja inimõiguste nõukogu teatas, et ei leidnud isegi kaudseid kinnitusi homoseksualistide tagakiusamise kohta vabariigis. Nõukogu avalduses rõhutatakse, et Tšetšeenias hinnatakse inimelu kõrgelt, „sõltumata isiku rassilistest, rahvuslikest, religioossetest ja muudest eripäradest“.

Venemaa inimõiguste volinik Tatjana Moskalkova lubas Novaja Gazetas avaldatud informatsiooni kontrollida. Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul kontrollivad seda ka siseasjade organid.