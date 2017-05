Tšetšeenia geide tagakiusamise uurimiseelset kontrolli saatis kohalike võimude paanika ja sabotaaž

Juba kuu aega käib Tšetšeenias uurimiseelne kontroll ajalehe Novaja Gazeta avaldatud artiklite kohta geide tagakiusamisest. Novaja Gazeta sai juurdlusele lähedaste allikate käest teada, et Venemaa uurimiskomitee Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna peauurimisvalitsuse eriti tähtsate asjade uurimise valitsuse juhi asetäitja Igor Sobol peaks lähipäevil tegema otsuse kriminaaljuurdluse algatamisest loobumise kohta.

Novaja Gazeta teatel on otsus kriminaalasja algatamisest loobumise kohta praegusel juhul vahepealne protsessuaalne otsus, millel on tehniline iseloom. Otsuse tühistab Venemaa uurimiskomitee juhtkond selle alusel, et uurijad ei viinud läbi kõiki kavas olnud kontrolltoiminguid ning ei saadud juba määratud ekspertiiside tulemusi. See võimaldab pikendada uurimiseelset kontrolli veel kuu võrra. Pole välistatud, et protseduuri, mis koosneb otsusest kriminaaljuurdlusest loobuda, selle tühistamisest ja kontrolli pikendamisest, korratakse.

Soboli planeeritud uurimiseelsete toimingute maht on väga suur. Uurimisgrupi tööd raskendab kaks objektiivset faktorit.

Esiteks, Sobol viib sisuliselt läbi kaht kontrolli: esimene on Venemaa kodanike massilise vahistamise, piinamise ja tapmise kohta Tšetšeenias nende seksuaalse orientatsiooni motiivil ning teine Tšetšeenia võimude ja religioosse kogukonna esindajate avalduste kontrollimine seoses ähvardustega Novaja Gazeta ajakirjanike aadressil.

Uurimiseelne kontroll piirab uurijate tegutsemisvõimalusi. Kõik, mida saadakse teha, on faktide kindlaks tegemine, ruumide ülevaatus ja inimeste küsitlemine.

Tuleb aru saada, et uurimiseelne faktide kontroll kodanike tagakiusamise kohta Tšetšeenias on sanktsioneeritud föderaalkeskuse poolt Tšetšeenia võimude ja jõustruktuuride esindajate suhtes esimest korda Ramzan Kadõrovi kümneaastase valitsemise vältel. Selles mõttes võib seda kontrolli pidada ajakirjanduse ja inimõiguslaste reaalseks saavutuseks, märgib Novaja Gazeta.

Samas olid uurimiskomiteel kõiki Novaja Gazeta üle antud materjale arvesse võttes (sealhulgas nimekiri 26 tšetšeenist, kes on ainuüksi alates selle aasta algusest langenud kohtuvälise arveteõiendamise ohvriks) kõik alused kriminaalasja algatamiseks ilma igasuguse uurimiseelse kontrollita. See lihtsustaks Novaja Gazeta sõnul tugevalt uurijate tööd. See oleks ka vajalik signaal Tšetšeenia võimudele, mida nad ei saaks eirata.

Aga juba uurimiseelne kontroll kutsus Tšetšeenias esile suure paanika. Vaatamata Kadõrovi lubadusele kontrolliga koostööd teha, toimub Novaja Gazeta teatel avalik sabotaaž Tšetšeenia jõustruktuuride poolt.

Politseinikud on keeldunud uurimistoimingutes osalemisest, eiranud kutseid ja ilmunud uurija juurde alles pärast sundtoomisega ähvardamist. Kõik on loomulikult Novaja Gazeta kirjeldatud sündmusi eitanud, kuid on olnud tugevalt närvis.

Arguni linna siseasjade osakonna ülemal Ajub Katajevil, kellele viitavad kõik ohvrid, kes on käinud läbi Arguni vanglast, hakkas halb, kui ta sai teada, et uurijatel on kümnete piinatute isikuandmed ning asi võib minna isegi ekshumeerimisteni.

Groznõi politseiülem Magomed Dašajev teatas ootamatult uskumatust tolerantsusest geide suhtes: „Mitte keegi ei puuduta neid nüüd sõrmegagi, tehku kas või paraad Groznõi kesklinnas.“

Tšetšeenia juhi juures asuva inimõiguste nõukogu liige Heda Saratova, kes Novaja Gazeta kirjutisi aktiivselt kritiseeris, jäi äkki haigeks, mistõttu ei ilmunud uurija juurde ülekuulamisele.

Arguni vangla vaadati üle ja kõik vastas seal kinni hoitute kirjeldustele. Barakid olid aga pea laeni täis värsket ehitusprahti.

Eriüksuse Terek baasi, kuhu Novaja Gazeta andmetel viidi pärast ajalehe kirjutisi üle Arguni vanglas kinnipeetud, ei saanud uurija üle vaadata mitu nädalat. Baasis olid kogu selle aja õppused.

Kui Tšetšeenia politseinikud said aru, et uurijad hakkasid kindlaks tegema konkreetseid ohvreid, läks käiku klassikaline tšetšeeni relv – surve omastele.

On kindlaks tehtud mitu juhtumit, kui omaste juurde tulid Tšetšeenia politseinikud avalduse blanketiga, millel oli järgmine tekst: „Minu poeg/vend (perekonnanime, eesnimi, isanimi) sõitis vabariigist minema tööle Moskvasse veebruari lõpus. Pretensioone Tšetšeenia politseile ei ole.“ Omastel ei kästud mitte ainult avaldusele alla kirjutada, vaid ka ohvritega ühendust võtta ja veenda neid „küsimust sulgema“ ehk mitte pöörduma avaldusega uurimiskomitee poole.

Et kriminaaljuurdlust alustataks, peavad konkreetsed ohvrid avalduse esitama. Tšetšeenid sõltuvad Novaja Gazeta teatel seega ühiskonna kõige kaitsetuma ja tagakiusatuma osa – geide – julgusest, et tekiks lootus õigluse jalule seadmisele.