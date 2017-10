Tšehhit hakkab tüürima miljardärist „kohalik Trump“, koalitsioon võib ka kommunistidega sündida

Tšehhi parlamendivalimistel saatis laupäeval edu miljardäri Andrej Babist, kes võitis ülekaalukalt traditsiooniliste poliitiliste jõudude ees, lubades peaministrina olla karm igasuguse korruptsiooni vastu, kuid võideldes ise samal ajal samasuguste süüdistusega.

Populistlik Rahulolematute Kodanike Algatusrühm ehk ANO kogus 29,6% häältest, mida oli pea kolm korda rohkem, kui ühelgi teisel erakonnal tänavustel valimistel, mille tulemusel pääses parlamendi alamkotta suisa üheksa erakonda. Kui Babis tahab moodustada enamuskoalitsiooni, on tal vaja leida mitu partnerit, kes oleks nõus vaatama mööda tema õiguslikest probleemidest ja kamandavast stiilist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

ANOl õnnestus murda aastakümnete pikkune kahe tsentristliku peavooluerakonna dominant, andes taas tunnistust üleüldisest poliitilisest muutusest Euroopas, kus põgenikekriisi tulemusel on jõudnud parlamenti hulgaliselt protestierakondi.

Andrej Babis on öelnud, et hakkab riiki tüürima, lähtudes oma kogemustest ärimehena. Ta on lubanud astuda vastu edasisele integratsioonile Euroopa Liiduga ja keelduda põgenike vastuvõtmisest, heites nii ühte Ungari ja Poolaga.

Võimunihe tuli ajal, mil 10,6 miljoni elanikuga Tšehhi naudib jõudsat majanduskasvu, järgib riigieelarvelist tasakaalu ja võib uhkustada Euroopa Liidu madalaima tööpuudusega.

Kuid vastupidiselt ANOle, mis juhtis seni riiki koos sotsiaaldemokraatidega, tuli vasaktsentristidel tõdeda suutmatust oma poliitikakurssi kaitsta, leppides erakonna ajaloo halvima tulemusega, mis ulatus vaevu üle 5% künnisest.

Veel kahel protestiparteil – Piraadiparteil ja paremäärmuslikul liiduvastasel SPDl – õnnestus pääseda parlamenti arvestava tulemusega, võttes kahe peale üle 20% häältest, mis teeb neist suuruselt vastavalt esindusorgani kolmanda ja neljanda jõu.

Andrej Babis Foto: Petr David Josek, AP

ATO esimehel võib aga tekkida raskusi koalitsiooni moodustamisega, kuna mitu fraktsiooni, ennekõike peavooluerakonda on juba andnud teada, et nemad korruptsioonikahtlustusega uurimise all oleva mehega liitu ei lähe. Üks alternatiive oma moodustada koalitsioon paremäärmuslaste või kommunistidega.

Andrej Babis ütles, et teda see ei heiduta ja ta on valmis läbirääkimisi pidama kõigiga. „Ma usun, et me ehitame valitsuse, mis on ühtne tiim,“ lausus ta valimisvõidu järel. „Ma tahan viia ellu oma valimisprogrammi, mis tagaks meie elanikele parema elu.“

Ärimehe tausta ja establishmenti-vastase sõnumiga meest on võrreldud USA miljardärist riigipea Donald Trumpiga. Tal on õnnestunud säilitada populaarsus hoolimata süüdistustest, et ta sai ebaseaduslikult kaks miljonit eurot Euroopa Liidu toetusi. Ta on suutnud oma valijaid veenda, et ta on igasuguse süüta.

Tšehhi president Milos Zeman ütles, et Babisel on võimalik koalitsioon moodustada, hoolimata süüdistustest, ja ta võib seda soovi korral teha ka äärmuslike jõududega, sh kommunistidega.