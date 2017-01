Tšehhi valitsus tahab julgustada inimesi terroriste tulistama

Tšehhi valitsus töötab põhiseadusmuudatuse kallal, mis annaks tavakodanikele õiguse avada terroristi(de) pihta tuli, kui ümberringi ei ole politseinikke.

Seadusemuudatus, mis valitsuse väitel tagaks parema kaitse islamiäärmuslaste vastu, jõuab parlamenti lähikuudel, lubas ajalehe Washington Post teatel siseminister Milan Chovanec.

Tšehhi president hoiatas mõne kuu eest rahvast terroristide kavandatava „superholokausti eest“ ja kutsus inimesi üles ostma tulirelvi, et see ära hoida.

2016. aasta seisuga on 300 000 tšehhil relvaluba ja kokku ca 800 000 seaduslikku relva. Tšehhis elab 10,5 miljonit inimest.

„Üha rohkematel tšehhidel on relvaluba ja ma arvan, et kui see situatsioon lähikuudel ei parane, suureneb relvaomanike arv veelgi,“ leidis siseminister Chovanec.

Euroopa Liit kavatseb samal ajal aga relvaseadusi karmistada. EL-i direktiivi muudatuseelnõu näeb ette teatavate poolautomaatrelvade omamise keelustamist eraisikutele. Tšehhi hinnangul oleks selline piirang „asjatult karm“.