Tšehhi valitsus astub rahandusministri maksuskandaali tõttu tagasi

Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka teatas teisipäeval üllatuslikult valitsuse tagasiastumisest.

Teisipäevaks kokku kutsutud pressikonverentsil oli Sobotka lubanud rääkida enda poliitilist rivaali ja koalitsioonikaaslast Andrej Babišit tabanud kahtlustest. Eelmisel neljapäeval ütles Sobotka, et ootab Babišilt selgitusi, kuna on kahtlusi, et ta võib olla tegelenud maksude optimeerimisega või koguni sooritanud maksukuritegusid. Babiš kinnitas, et pole ühtegi seadust rikkunud, kuid on nõus ametist lahkuma, kui peaminister otsustab ta vallandada.

Sobotka sõnul annab ta president Miloš Zemanile tagasiastumisavalduse üle selle nädala lõpus. Peaministri sõnul pole tal enam võimalik Babiši valitsuses viibimise eest kaasvastutust võtta ning Babiš on tema sõnul mitu kuud keeldunud kahtlustele rahuldavaid vastuseid pakkumast. Sobotka lisas, et kui ta oleks Babiši vallandanud, oleks too saanud end märtrina esitleda.

Sobotka juhitud sotsiaaldemokraadid jäävad praeguste küsitluste järgi Babiši protestiparteile ANO selgelt alla. Korralised valimised peaksid Tšehhis toimuma tänavu oktoobris, kuid Sobotka sõnul on võimalikud ka ennetähtaegsed valimised.