Tšehhi raadio: Skripali mürgitamises kahtlustatavad jälitasid teda juba 2014. aastal Tšehhis

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AP

Kaks venelast, keda Briti uurijad kahtlustavad topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamises, viibisid Tšehhi raadiojaama Radiožurnál andmetel 2014. aasta oktoobris Tšehhis. Skripal ise oli samal ajal samuti seal, et aidata usaldusväärsete allikate andmetel tuvastada Vene spioone. Radiožurnáli allikad on veendunud, et venelased olid Tšehhis Skripali jälgimas.