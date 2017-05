Tšehhi president Putinile: ajakirjanikud tuleks kõrvaldada

Tšehhi president Miloš Zeman nurises kohtumisel Venemaa ametivenna Vladimir Putiniga ajakirjanike rohkuse üle ja tegi naljatlemisi ettepaneku hakata viimaseid kõrvaldama.

„Ja siin on veel ajakirjanikke? Ajakirjanikke on liiga palju, nad tuleks kõrvaldada,“ ütles Zeman Putinile. „Ei ole vaja kõrvaldada, on võimalik vähendada,“ vastas Putin muiates.

Земан: А здесь другие журналисты? Журналистов слишком много, надо бы ликвидировать.

Путин: Ликвидировать не надо, сократить можно pic.twitter.com/BRI9hgr1vH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 14, 2017

Zeman kohtus Putiniga pühapäevase tippkohtumine eel Hiinas.

Hiina võõrustab tänasel kohtumisel eri riikide juhte osana Siidi-tee taaselustamise projektist, mille president Xi Jinping käivitas 2013. aastal, et ühendada riik Aafrika, Aasia ja Euroopaga hiiglasliku sadamate, autoteede, maanteede ja tööstusparkide võrgustiku kaudu.