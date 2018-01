Tšehhi presidendi peamine rahalaev on kahtlane relvaärikas

Tšehhi presidendile Miloš Zemanile meeldib visata nalja, kuidas ta võiks ajakirjanikke tulistada. Laskevahendi leidmisega tal reaalselt raskuski polekski, kuna üks tema usaldusisikuid on relvaärimees Jaroslav Strnad.

Miloš Zeman (alloleval pildil) valiti möödunud nädalal teiseks ametiajaks presidendiks. Laiemalt pälvis ta välismeedias tähelepanu ka mullu sügisel, kui ühel pressikonverentsil ajakirjanike ees mängurelvaga viibutas ja märkis, et võiks neid lausa tulistada.

AFP

Korruptsiooniga võitlemisele pühendunud organisatsioon OCCRP vahendab oma kodulehel, et relvadega on Zemanil kaudselt vägagi soojad suhted. Tema kampaania peamine rahaline toetaja oli Jaroslav Strnad, kes igapäevaselt leiba teenib kahtlaste relvatehingutega Balkani riikides.

Näiteks ostis ta Albaaniast odava hinnaga ohtralt laskemoona, mille seejärel Tšehhi viis. OCCRP teada on Strandi firmad ostnud poolmuidu relvatehaseid, mis pankrotti läinud. Seda nii Makedoonias kui Serbias.

Strnadi seostatakse ka Sašo Mijalkoviga - Makedoonia endise luureülemaga, kes praegu kohtu all seoses valimispettuse, pealtkuulamiste ning isegi inimeste piinamistega.

Strnadi ametlik register on kui puhas valge leht, ent OCCRPi andmetel on avalik saladus, et tema relvatehingud on suuresti illegaalsed ja seotud korruptsiooniga.