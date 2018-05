Tšehhi-Poola piiril jäi maavärina järel kaevandusse eluohtlikult lõksu mitu inimest

Tšehhi-Poola piiril asuva Jastrzebie-Zdroj linna lähedal jäi laupäeval maavärina tagajärjel Zofiowka söekaevandusse lõksu viis kaevurit.

3,4-magnituudine maavärin raputas piirkonda sedavõrd, et söekaevanduses tekkis varing, mis jättis üheksa kaevurit sinna lõksu, kellest neli suudeti päästa, vahendab uudistekanal BBC.

Teadaolevalt osaleb päästetöödel enam kui 200 inimest, üritades jõuda lõksus olevate kaevuriteni.

Jastrzebie söekaevanduse omanikfirma esindaja Daniel Ozon ütles täna ajakirjanikele, et päästjatel on teada ühe kaevuri asukoht ja temast oldi veel mõne aja eest kolmekümne meetri kaugusel. Teised kaevurid on aga endiselt lõksus teadmata sügavusel, rohkem kui 900 meetrit, mistõttu on neid raske leida, ennekõike arvestades sügaval maa all valitsevat olukorda: vähest õhku ja kõrget metaangaasi taset.

Ametvõimud üritavad hapnikku kaevandusse pumbata ja vähendada sellega ka gaasitaset, kuid see protsess on üsna aeganõudev, võimaldamata kiiresti võimalike ellujäänuteni jõuda.