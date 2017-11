Tšehhi politsei taotleb peaministrikandidaat Babišilt puutumatuse äravõtmist

Tšehhi politsei esitas parlamendile taotluse peaministrikandidaadilt Andrej Babišilt puutumatuse äravõtmiseks, et esitada talle süüdistus väidetavas Euroopa Liidu toetuste väljapetmise kohtuasjas, teatas uudisteagentuur ČTK täna.

Babiš, kelle erakond ANO tuli Tšehhi oktoobrikuiste parlamendivalimiste selgeks võitjaks, eitab igasugust kuritegu ja on nimetanud süüdistusi poliitiliselt motiveerituiks, vahendab Reuters.

Politsei kahtlustab, et miljardärist ärimees Babiš varjas ligi kümme aastat tagasi osalust Kurepesa farmis (Farma Čapí Hnízdo) ja konverentsikeskuses, et saada kaks miljonit eurot Euroopa Liidu toetust osana väikeettevõtetele mõeldud programmist.

Tšehhi president Miloš Zeman on teinud Babišile ülesandeks valitsus moodustada. Kohtuasi on aga halvendanud Babiši võimalusi koalitsioon moodustada, sest pea kõik ülejäänud erakonnad parlamendi alamkojas on keeldunud temaga koostööd tegemast, kui ta seisab silmitsi politsei süüdistusega.

Babiš sihib selle asemel vähemusvalitsust, mis võidakse ametisse nimetada lähinädalatel, kuid on ka võimalus, et ta kaotab 200-liikmelises alamkojas usaldushääletuse.

ANO sai valimiste tulemusena 78 kohta ega ole leidnud muud toetust kui võimalik sallimine kommunistide poolt, kellel on 15 kohta.

Umbusaldusavaldusele järgneks veel kaks katset valitsus moodustada, mis võib võtta kuid, ning selle aja jooksul oleks Babiši meeskond võimul.

Septembris andis alamkoda juba loa Babišile süüdistus esitada, kuid Babiš taastas uute valimistega puutumatuse. Enamik erakondi on teatanud, et hääletavad uuesti puutumatuse äravõtmise poolt, kuid pole selge, kas saavutatakse enamus.

Eurotoetuste pettuse asi puudutab ka ANO aseesimeest Jaroslav Faltýneki, kes samuti kõike eitab.