Tšehhi peaminister mõistis hukka presidendi seisukoha, et Venemaa-vastased sanktsioonid peaks kaotama

Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka mõistis hukka riigi presidendi Miloš Zemani vastuseisu Euroopa Liidu Venemaa-vastastele sanktsioonidele seoses Ukraina kriisiga.

Zeman kõneles eile Strasbourg’is ning kordas oma seisukohta, et sanktsioonid ei tööta. Zeman pakkus välja, et sanktsioonid tuleks asendada dialoogiga, mis võiks anda tulemuseks mingi kompensatsiooni maksmise Venemaa poolt Ukrainale. Samuti nimetas ta Krimmi annekteerimist Venemaa poolt pöördumatuks, vahendab Associated Press.

Sobotka ütles, et Zemani kõne oli teravas vastuolus Tšehhi välispoliitikaga ja presidendil ei ole millegi sellise tegemiseks mandaati. Sobotka sõnul võib sanktsioonid kaotada alles pärast seda, kui Venemaa täidab 2015. aasta relvarahukokkuleppe.

Zemani avaldust taunisid ka Tšehhi välisminister Lubomír Zaorálek ja teised poliitikud.