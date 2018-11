Tšehhi otsustas ÜRO ränderaamistikuga mitte ühineda

Tšehhi valitsus hääletas täna hommikul ränderaamistikuga ühinemise vastu, teatas valitsuse allikas Reutersile.

Tšehhi valitsusametnikud on öelnud, et kokkulepe ei erista piisavalt seaduslikku ja ebaseaduslikku rännet. Seda muret jagavad tšehhid Ungari ja Austria parempoolsete valitsustega, mis on samuti teatanud, et ei ühine kokkuleppega detsembris Marokos toimuval konverentsil.

„Tšehhi Vabariik on ammu pooldanud seadusliku ja ebaseadusliku rände eraldamise põhimõtet,” ütles asepeaminister Richard Brabec pressikonverentsil. „See on see, milleks on mõeldud Tšehhi Vabariigi ja teiste Euroopa riikide ettepanekud. Lõpptekst ei kajasta neid ettepanekuid.”

Mittesiduv ÜRO kokkulepe puudutab selliseid asju nagu migrantide kaitsmine, nende integreerimine ja koju tagasi saatmine.

ÜRO rahvusvahelise rände eriesindaja Louise Arbour on nimetanud samme kokkuleppe nurjamiseks kahetsusväärseteks ja ekslikeks ning on öelnud, et raamistik on lihtsalt mõeldud inimeste piiriülese liikumise juhtimise parandamiseks.